Veríssimo assume banco do Benfica por agora

Nélson Veríssimo vai, por agora, assumir o comando técnico do Benfica, depois de confirmada a saída de Bruno Lage, com quem o clube está a negociar a rescisão de contrato.

O ex-adjunto, que já se encontrava na estrutura do Benfica antes da chegada de Lage, esteve esta terça-feira no treino de recuperação dos encarnados, depois do jogo de segunda-feira no Funchal, vai orientar os próximos treinos e poderá também estar no banco do próximo jogo dos encarnados, no sábado, frente ao Boavista. Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes, e Marco Pedroso, outro dos adjuntos, seguem na equipa de Veríssimo.

O antigo defesa central, de 43 anos, foi formado no Benfica, onde iniciou a sua carreira como profissional. Voltaria à estrutura, agora como treinador, depois do final da carreira, em 2012.