“A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume as funções de treinador principal”

Nélson Veríssimo vai manter-se no comando técnico da equipa principal do Benfica até ao final da temporada, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa (...) que Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol", lê-se no comunicado das águias.

Veríssimo substituiu interinamente Bruno Lage, de quem era adjunto, na 30.ª jornada da I Liga, estreando-se com um triunfo sobre o Boavista (3-1).