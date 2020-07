Luís Filipe Vieira quer mais quatro anos à frente do Benfica

No plenário dos órgãos sociais do Benfica, Luís Filipe Vieira anunciou que se iria recandidatar à presidência do clube, cujas eleições decorrem em outubro.

Vieira, que lidera os encarnados desde 2003, havia deixado no ar a hipótese de não participar na corrida presidencial após a derrota da equipa de futebol no Funchal, com o Marítimo. Nessa conferência de imprensa, recorde-se, o presidente do Benfica anunciou a demissão do treinador Bruno Lage, entretanto substituído pelo adjunto deste, Nuno Veríssimo.

Nessa mesma reunião dos órgãos sociais, segundo o jornal "Record", terá sido dada a garantia de que Vieira não se iria demitir para provocar eleições antecipadas no clube.

Este anúncio ocorre num momento de contestação a Luís Filipe Vieira, quer no plano desportivo (o Benfica está em vias de perder o título para o FC Porto), quer no plano da Justiça, pois o dirigente deverá ser acusado no âmbito da Operação Lex por recebimento indevido de vantagem.