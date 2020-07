Veríssimo: "Temos de sair daqui contentes não com o resultado, mas sim com a exibição"

Oportunidades perdidas

“Saímos daqui frustrados pelo resultado num jogo num terreno difícil. Foi um jogo equilibrado mas com as oportunidades que tivemos acredito que podíamos ter ganho. Fomos penalizados por isso. Mas os nossos jogadores estão de parabéns”

Equilíbrio

“As equipas conhecem-se bem, é a quarta vez que jogam este ano, daí ter sido um jogo equilibrado. Em alguns momentos o Famalicão esteve mais por cima, em outros o Benfica. Temos de sair daqui contentes não com o resultado, mas sim com a exibição e com as oportunidades que criámos. Mas quero dar os parabéns aos jogadores pela atitude”

A pensar no FC Porto?

“Sinceramente não. Nós aqui só temos um caminho, que é ganhar. Jogámos nesse espírito, independentemente do que possa acontecer em outros campos”