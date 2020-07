Benfica não confirma “contactos oficiais” com Jesus: “Conforme é sabido, o nosso presidente tem relação pessoal com o treinador Jorge Jesus”

O Benfica não confirma a existência de quaisquer contactos oficiais que tenham como objetivo a contratação de Jorge Jesus.

“Não, não confirmo qualquer contacto direto com treinador Jorge Jesus”, respondeu o administrador da SAD, Domingos Soares de Oliveira, na apresentação dos resultados da oferta de obrigações, em que o Benfica conseguiu arrecadar 50 milhões de euros.

Segundo o administrador financeiro, o que há é uma relação pessoal entre o presidente do clube e o antigo treinador do SLB: “Conforme é sabido, o nosso presidente tem relação pessoal com o treinador Jorge Jesus, mas não há neste momento qualquer situação oficial entre o Benfica e Jorge Jesus”.

Têm circulado notícias de que Jesus, atualmente a treinar o brasileiro Flamengo, possa regressar ao comando técnico do Benfica. Este será um objetivo do próprio presidente, como tem sido referido na imprensa, que também tem apontado para nomes que podem vir com o treinador português.

O clube já explicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que obriga as empresas a divulgarem as informações relevantes aos investidores, que há apenas uma relação pessoal, e não qualquer contratação a ocorrer, entre Vieira e Jesus, segundo explicou Soares de Oliveira em perguntas aos jornalistas.

Por agora, é Nélson Veríssimo que está a treinar a equipa principal do futebol do Benfica. Já no Flamengo, a sucessão de Jesus já é discutida.