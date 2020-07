Benfica confirma que Luís Filipe Vieira foi constituído arguido em operação do Fisco

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e outros dirigentes do clube foram ouvidos no âmbito de uma fiscalização da Autoridade Tributária (AT) relacionada com questões de IVA e IRC. A informação foi confirmada à Tribuna Expresso por fonte oficial do clube, que, no entanto, desvalorizou a notícia avançada esta terça-feira pelo jornal “A Bola”. Por outro lado, fonte próxima do processo garantiu à Tribuna Expresso que Vieira, a Benfica SAD e a Benfica Estádio foram constituídos arguidos.

As inquirições prosseguem esta terça-feira, com o CEO do clube, Domingos Soares de Oliveira, e o diretor financeiro do Benfica, Miguel Moreira, a serem chamados para prestarem declarações, diz o jornal. “A Bola” contactou o diretor de comunicação do clube, Luís Bernardo, que afirmou não ter conhecimento de qualquer avanço relacionado com a matéria.

As investigações remontam a 2018, quando a AT alertou para a faturação excessiva de uma empresa de consultoria informática. Em causa estão 1,8 milhões que terão saído das contas da Benfica, SAD, durante seis meses, para pagamento de serviços que alegadamente nunca foram prestados.

A Polícia Judiciária, que fez buscas no clube, analisou documentação na tentativa de encontrar crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. A investigação tentou ainda perceber se havia um saco azul na SAD, onde o dinheiro seria depositado e depois levantado em notas, regressando para pagamento de despesas não contabilizadas.

Em 2018, apenas representantes da empresa de consultoria informática terão sido constituídos arguidos, chegando agora o processo mais longe, remata o jornal desportivo.