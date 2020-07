Rúben: "Se a equipa não funciona, as bombas explodem lá atrás. Para o Rúben Dias fazer um bom jogo é preciso que a equipa funcione"

Rúben Dias foi o homem do jogo

"Como é óbvio, sabe bem receber um prémio no final do jogo, mas é um sabor agridoce, porque no final de contas o nosso objetivo era maior do que isto e já vai se calhar tarde, já vai ser muito difícil. Mas foi uma boa respsota da equipa hoje, vamos dia a dia e jogo a jogo."

A vitória

"O segredo foi a equipa funcionar. Se a equipa não funciona, as bombas explodem lá atrás. Para o Rúben Dias fazer um bom jogo, ou o Jardel, é preciso que a equipa funcione como um todo. Vencemos e estamos muito felizes."