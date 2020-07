Saco Azul: Soares de Oliveira também é arguido, Benfica diz que investigação debruça-se sobre €600 mil

Afinal são quatro os arguidos no processo que investiga um possível crime de fraude fiscal praticado pelo Benfica. Além da SAD, da Benfica Estádio e de Luís Filipe Vieira, a investigação, conhecida como “Saco Azul”, também levou à constituição de arguido do administrador financeiro, Domingos Soares de Oliveira.

Segundo a SAD do Sport Lisboa e Benfica, tanto Vieira como Soares de Oliveira foram constituídos arguidos por “serem representantes legais daquelas sociedades”, de acordo com o comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Procuradoria-Geral da República tinha confirmado ao Expresso esta terça-feira de tarde que havia três arguidos (uma pessoa singular e duas coletivas) mas o Benfica avança agora que são quatro. Na segunda-feira, dia em que Vieira foi constituído arguido, Soares de Oliveira estava a apresentar ao mercado os resultados da emissão de obrigações, que permitiu ao clube financiar-se em 50 milhões de euros.

De acordo com o mesmo comunicado – que foi divulgado horas depois de o regulador do mercado de capitais suspender a negociação das ações do Benfica à espera de informação relevante –, a constituição destes quatro arguidos deve-se à “alegada prática de um crime de fraude fiscal qualificada, por se entender que aquelas sociedades obtiveram nos anos 2016 e 2017 uma vantagem patrimonial indevida”.

A essa vantagem “está associada uma possível contingência fiscal calculada pela Autoridade Tributária no valor total aproximado de €600.000”, continua ainda a mesma nota.

A divulgação desta informação ocorre no dia em que o Benfica impediu que fosse entregue o título de campeão nacional ao Futebol Clube do Porto.