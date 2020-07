Veríssimo: "O jogo na 1ª parte foi dividido. Ao intervalo fizemos algumas correções. Fomos eficazes e acabámos por ganhar com justiça"

O jogo

"Julgo que foi um jogo bem disputado. Estávamos à espera de um Vitória a criar dificuldades, fruto do que são as equipas do Ivo Vieira. O jogo na 1ª parte foi dividido. Ao intervalo fizemos algumas correções e na 2ª parte estivemos mais tempo por cima do que o Vitória. Fomos eficazes e acabámos por ganhar com justiça."

Rafa e Seferovic saltaram do banco para o 2-0

"Os jogadores têm todos esse compromisso. Todos os 25 estão focados para este fim de época e qualquer um dá garantias de dar uma boa resposta. Agora é pensar já no proximo jogo com o Desportivo das Aves."