Operação Saco Azul. Advogados do Benfica desmentem PGR: “Imputação feita e comunicada é de alegada fraude fiscal. Nada mais”

Em comunicado enviado às redações, a equipa de advogados que defende o Benfica criticou as informações que “circulam” a propósito do teor dos crimes que estão a ser investigados no âmbito da Operação Saco Azul, na qual Luís Filipe Vieira, presidente, Domingos Soares de Oliveira, CEO, a Benfica SAD e a Benfica Estádio foram constituídos arguidos.

Leia o comunicado na íntegra:

“Desde a passada segunda feira que circulam inexatidões, falsidades e especulações sobre o teor da imputação feita no âmbito do processo nº 461/17.

Temos, pendente de despacho, requerimento no sentido de ser confirmada a informação verbal que nos foi dada de que o processo não se encontra sujeito a segredo de justiça. Seja como for, e uma vez que, com todos os prejuízos inerentes, continuam as especulações e as falsidades, impõe-se-nos como interesse superior e muito urgente esclarecer agora, publicamente, que a imputação feita e comunicada, nos termos e com as consequências legais, é de alegado crime de fraude fiscal. Nada mais.

Uma coisa são a verdade, o objecto do processo e as regras legais, tudo o mais é ruído.



Lisboa, 15 de julho de 2020

João Medeiros

Paulo Saragoça da Matta

Rui Patrício”