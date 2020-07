Flamengo já admite a saída de Jesus. “Qualquer que seja o final, vai ser tranquilo,” diz vice-presidente

O Flamengo admite que a saída de Jorge Jesus pode ser uma realidade. Ao jornal “Record”, o vice-presidente do clube do Rio de Janeiro, Marcos Braz, declarou que “qualquer que seja o final, vai ser tranquilo”. As declarações foram feitas horas antes da segunda mão da final do campeonato carioca, que o Flamengo conquistou ao derrotar o Fluminense.

Em Portugal – e, pelos vistos, no Brasil – sabe-se que o treinador é o desejado por Luís Filipe Vieira para os comandos do Benfica na próxima temporada. Segundo o “Record”, depois de uma oferta abaixo do salário de Jesus no Flamengo, a SAD dos encarnados terá melhorado a proposta. Jesus entra hoje de férias, que serão passadas em Portugal. Vieira deverá aproveitar a presença do técnico em terras lusas para alcançar um acordo.

Quanto ao Flamengo, o seu vice-presidente diz sentir-se “tranquilo”. "Quando Jesus entender que deve falar connosco, fala; quando eu entender que devo falar com ele, falo".