Vieira e Jesus chegam a acordo. Contrato é para três anos. Oficialização está por horas

Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus chegaram a um acordo verbal para um contrato de três épocas. O treinador regressa, assim, ao Benfica cinco anos depois de ter deixado a Luz para ingressar no Sporting.

A Tribuna Expresso sabe que presidente e técnico acertaram os detalhes pendentes entre eles nas últimas horas e que o primeiro terá aceitado algumas das condições pedidas pelo segundo. A saber: a composição da equipa técnica - com Jorge Jesus transitarão, presumivelmente, todos os adjuntos e ainda o consultor motivacional que estiveram com ele no Flamengo -, a duração da ligação e o salário anual. Resgatar Jesus ao Flamengo implica, por outro lado, pagar um milhão ao clube carioca.

Chega ao fim uma história de vários capítulos, prolongada durante anos e com alguns sobressaltos pelo meio. Jorge Jesus esteve para regressar em dois momentos diferentes ao Benfica, quando Rui Vitória esteve para ser despedido em novembro de 2018 e, já este ano, no momento em que a contestação a Bruno Lage subiu de tom antes da pandemia; na altura, Vieira manteve Jorge Jesus em stand by, Lage foi permanecendo no lugar até ser demitido via conferência de imprensa a seguir à derrota com o Marítimo, no Funchal.

Pelo Benfica, Jorge Jesus conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e cinco Taças da Liga. Chegou, também, a duas finais da Liga Europa, que perdeu para o Chelsea e para o Sevilha.