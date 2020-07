Agora é oficial: João Noronha Lopes anuncia candidatura à presidência do Benfica

João Noronha Lopes irá apresentar oficialmente a sua candidatura à presidência do Benfica - as eleições decorrem em outubro - numa conferência de imprensa a realizar pelas 17h, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Sob o lema “A Glória É agora”, Noronha Lopes encabeça, assim, uma quarta via numa corrida eleitoral na qual já estão o presidente Luís Filipe Vieira, como também Rui Gomes da Silva (ex-vice-presidente do Benfica) e Bruno Costa Carvalho (candidato derrotado em 2009), embora haja dúvidas sobre a legitimidade estatutária desta lista, pois Costa Carvalho não tem os 25 anos de sócio necessários para concorrer.

João Noronha Lopes, gestor formado em Direito pela Universidade de Lisboa, de 53 anos, foi vice-presidente mundial da McDonald’s e é descrito como um adepto fervoroso do Benfica, do qual foi vice-presidente na direção encabeçada por Manuel Vilarinho, que antecedeu Luís Filipe Vieira. O nome de Noronha Lopes, sabe a Tribuna Expresso, começou a ser discutido num grupo de WhatsApp que junta vários conhecidos benfiquistas descontentes com o rumo tomado pela SAD encarnada. O professor Pedro Adão e Silva e o publicitário Vasco Mendonça - ambos cronistas e também comentadores televisivos, respetivamente no Expresso, RTP, SportTV, e Tribuna Expresso e SIC Notícias - fazem parte deste grupo que, reconhecendo méritos a Luís Filipe Vieira na retoma do clube, entende que o modelo de liderança e de negócio estão esgotados.

Além disso, os casos de justiça e as suspeitas que rodeiam antigos responsáveis do Benfica e, sobretudo, Luís Filipe Vieira — nomeadamente na Operação Lex, na qual será acusado por recebimento indevido de vantagem — são vistos como nódoas inamovíveis na história do clube. Esta via já captou o apoio de várias figuras públicas da televisão e da rádio, que se irão manifestar favoravelmente a Noronha Lopes num futuro próximo.