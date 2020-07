Benfica: Ricardo Araújo Pereira apoia candidatura de Noronha Lopes. E também Pedro Norton, Pedro Ribeiro e António-Pedro Vasconcelos

Ricardo Araújo Pereira é o nome mais sonante de um conjunto de primeiros apoiantes à candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica. O humorista encabeça uma lista onde também estão Pedro Ribeiro (Diretor de Programação da Rádio Comercial), o gestor Pedro Norton, o professor universitário Pedro Adão e Silva, o cineasta António-Pedro Vasconcelos ou o consultor de marketing Vasco Mendonça.

Há dois dias, Noronha Lopes apresentou-se oficialmente como candidato às eleições do Benfica, que decorrem em outubro.

Esta é a lista: Ricardo Araújo Pereira (Humorista), Pedro Ribeiro (Director de Programação da Rádio Comercial), Manuel Tinoco de Faria (Ex-Vice-Presidente e ex-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do S.L. Benfica), João Carvalho (Ex-Presidente do Conselho Fiscal do S.L. Benfica), Luis Seara Cardoso (ex-Vice-Presidente do S.L. Benfica), João Queimado (Empresário, ex-atleta do S.L. Benfica), Pedro Norton (Gestor), António Borges Assunção (Empresário, Vogal do Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos), José Theotónio (Presidente da Comissão Executiva do Grupo Pestana), Raquel Vaz Pinto (Professora Universitária), Jacinto Lucas Pires (Escritor), António-Pedro Vasconcelos (Cineasta), Vasco Mendonça (Consultor de Marketing), Pedro Adão e Silva (Professor Universitário) e Tiago Almeida (Empresário)