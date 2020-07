Noronha Lopes: "Jamais teria anunciado Mário João e Cruz sem consentimento e lamento que nos tenhamos visto implicados num mal entendido"

João Noronha Lopes reagiu em comunicado à polémica que se seguiu ao anúncio do apoio de Simões, Ângelo, Mário João e Cruz, com os dois últimos a negarem estarem do seu lado na corrida às eleições do Benfica, em outubro.

À Tribuna Expresso, a filha de Cruz revelou mesmo que o seu pai estará nas listas de Luís Filipe Vieira.

O candidato garante que nunca anunciaria nomes sem "a garantia do seu consentimento" e lamenta que a sua candidatura se tinha visto implicada "num mal entendido". Noronha Lopes sublinha ainda que Mário João e Cruz são "símbolos" do Benfica e "não devem ser envolvidos em polémicas".

Leia aqui o comunicado de João Noronha Lopes:

"Depois da clarificação de Mário João e Cruz, quero sublinhar que jamais teria anunciado o seu apoio sem a garantia do seu consentimento e lamento que nos tenhamos visto implicados num mal entendido. Ambos são símbolos do clube e não devem ser envolvidos em polémicas. Pelo meu lado, mantenho a minha profunda admiração pelos dois, e o meu compromisso duma campanha eleitoral credível, transparente e democrática.