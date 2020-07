A Taça salva a época do Benfica? “É óbvio que tínhamos outros objetivos, o campeonato e não só”, lembra Rúben Dias

Motivação

“É um título e a motivação não poderia deixar de ser a maior que pode existir. Porque todos queremos muito ganhar e é mais uma Taça para o Museu”

Importância do jogo

“É o jogo mais importante porque é o próximo e porque tem o peso extra de ser uma final e ter uma taça diretamente envolvida. Vai marcar o final da temporada e por isso é de extrema importância e queremos muito ganhar”

Próxima época

“Falando por mim e por parte do grupo, é algo que nos temos de desligar. É óbvio que estamos a par das notícias, mas temo-nos desligado porque neste momento o panorama é o que está e o nosso mister é o Veríssimo. É assim que vamos disputar a final e não nos tem passado outra coisa pela cabeça senão seguir as ordens e estarmos focados no trabalho do dia a dia”

Pontos fortes do FCP

“Nestes jogos tudo se decide ao detalhe. É óbvio que fizemos a nossa observação mas também nos preocupámos principalmente connosco. Se nós nos controlarmos a nós próprios, estaremos mais perto de ganhar. São uma equipa muito completa, tal como nós. Gostaria de não entrar em detalhes porque até aí poderá estar algum fator surpresa da nossa parte , naquilo que foi a nossa observação e o alvo que vamos tentar atacar”

Jogo fora do Jamor

“É sempre especial jogar no Jamor e fazer parte de toda a festa que habitualmente se cria à volta desta final, mas neste ano atípico tudo mudou de figura. A falta dos adeptos também vai tirar alguma da emoção. Mas não deixa de ser a final que é e o peso está lá todo”

Taça salva a época?

“Não acredito que se deva entrar por essa ideia de salvar a época. É óbvio que tínhamos outros objetivos, o campeonato e não só. Neste momento a única competição em disputa é a Taça de Portugal e é o que queremos ganhar. Não se trata de salvar ou deixar de salvar. Nós entramos em tudo para ganhar e as coisas correram não da melhor maneira”

Críticas à defesa

“Nós atravessámos de facto uma fase complicada, mas seria interessante dizer que mesmo quando nós durante grande parte do campeonato éramos a melhor defesa, vocês já criticavam e punham tudo em causa. Também não é agora que vamos abanar”