Vinicius: "Seja qual for o treinador, no Benfica é para ganhar.

A derrota

"Entramos para ganhar, controlámos, mas infelizmente sofremos dois golos de parada. Depois, o jogo teve várias paragens. Agora ,há que pensar em nós, na próxima época."

A época

"Verdade, começámos a época bem, tivemos altos e baixos. Mas fechou, agora é pensar no que aí vem, como já aí falei".

A troca de treinadores mexeu com a equipa?

"Essas trocas são normais no futebol, não foi por isso que isto aconteceu. Seja qual for o treinador, no Benfica é sempre para ganhar"

A titularidade

"Não só eu esperava ser titular,mas todos. Agora é pensar na próxima época, como eu já disse antes."