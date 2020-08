Di María pode voltar ao Benfica e trazer Cavani com ele

À medida que se desmonta o Paris Saint-Germain dos últimos anos, com jogadores de classe mundial como Ibrahimovic, Thiago Silva, Cavani ou Di María, o Benfica tenta aproveitar para reforçar o plantel com experiência e talento. De acordo com o site espanhol “Don Balón”, não pode não ser “apenas” Cavani a apanhar o voo de Paris para Lisboa, mas também alguém que conhece bem o país e a cidade. Angel Di María poderá mesmo regressar à casa onde jogou três anos, entre 2007 e 2010, e despertou a atenção dos tubarões europeus.

Pode ler-se no site que o argentino foi durante muito tempo o jogador mais destacado do Paris Saint-Germain, com destaque para o jogo da Liga das Campeões frente ao Real Madrid, em que Di María foi um pesadelo para os defesas.

Se Edinson Cavani tem 33 anos, o argentino anda nos 32 e termina contrato com o PSG no verão de 2021. Nasser Al Khelaifi, presidente do clube francês, irá considerar qualquer oferta pelo extremo. De acordo com “Don Balón”, “pode ser que a oferta chegue de um gigante europeu e de Portugal, (…) o Benfica, que deseja o seu regresso”.

O site refere o desejo do clube português de desenvolver um projeto novo para dominar a liga e ter opções para a Europa.