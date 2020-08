Com três reforços como titulares, o Benfica bate o Estoril por 4-1

O Benfica bateu o Estoril por 4-1 no segundo encontro de preparação da nova temporada das águias, que se realizou no Benfica Campus do Seixal.

Depois da vitória por 4-0 frente ao Benfica B, Jorge Jesus apostou num onze com três reforços, Gilberto, Waldschmidt e Everton Cebolinha. Jogam ainda Odysseas, Ruben Dias, Jardel, Nuno Tavares, Weigl, Taarabt, Pizzi e Vinicius.

Entraram ainda ao longo do encontro Svilar, Tomás Tavares, Ferro, Vertonghen, Cervi, Florentino, Samaris, David Tavares, Rafa, Diogo Gonçalves, Chiquinho e Seferovic.

Pizzi fez os dois primeiros golos do jogo, Florentino o 3-0 e Cervi o 4-1, já depois do Estoril reduzir.

Helton Leite, André Almeida, Grimaldo, Gabriel e Pedrinho não foram opção por questões físicas.