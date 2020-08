Benfica rescinde com Zivkovic

O Benfica anunciou esta quarta-feira a saída de Andrija Zivkovic, que deixa a Luz após quatro anos, em que venceu dois campeonatos e uma Taça de Portugal.

O sérvio, de 24 anos, não contava para Jorge Jesus e auferia de um elevado salário, com o Benfica a chegar a acordo para a rescisão de contrato com o jogador, que chegou a Portugal em 2016 após terminar contrato com o Partizan Belgrado.

Depois de três épocas em que foi aposta recorrente, ainda que nunca titular indiscutível, na última temporada Zivkovic participou apenas em quatro jogos do Benfica.