Darwin Núñez confirma transferência: "Assinei com o Benfica por cinco anos. É um bom salto na minha carreira"

Nem Benfica nem Almería o confirmaram, para já, mas o próprio jogador decidiu revelá-lo, esta quarta-feira, depois de dizer adeus aos colegas, em Espanha. "Queria despedir-me, como Deus manda, de todas as pessoas do Almería. Assinei com o Benfica por cinco anos. É um bom salto na minha carreira", disse o avançado uruguaio, ao "La Voz de Almería" e à Cadena Ser.

"Almería ficará para sempre no meu coração", admitiu Darwin Núñez, que só passou a época 2019/20 no clube da 2ª Liga espanhola, onde completou 32 jogos e marcou 16 golos.

"Todos me trataram muito bem desde o primeiro dia em que cheguei a Almería", acrescentou o jogador, que chegou a Espanha proveniente do Peñarol, equipa uruguaia onde se estreou como sénior em 2017.

Aos 21 anos, Darwin Núñez chega assim, ao que tudo indica, ao Benfica, sendo o sétimo reforço da equipa de Jorge Jesus para a época 2020/21, depois de Pedrinho, Gilberto, Helton Leite, Cebolinha, Waldschimdt e Vertonghen.