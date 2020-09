Darwin Núñez apresentado pelo Benfica às 19h00

O futebolista internacional uruguaio Darwin Núñez, reforço proveniente dos espanhóis do Almería, vai ser apresentado esta quinta-feira no Benfica Campus às 19h00, anunciou o clube ‘encarnado’.

Darwin Núñez, de 21 anos, chegou na quarta-feira a Lisboa na companhia do administrador da SAD do Benfica Rui Costa e estará a cumprir os habituais exames médicos antes de assinar como a mais cara contratação da história das ‘águias’.

Na chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o próximo reforço dos ‘encarnados’ foi curto nas declarações prestadas aos jornalistas, afirmando apenas estar “muito contente” e anunciando desde logo que seria apresentado hoje.

Por seu lado, Rui Costa deixou a “certeza” de que Núñez terá “muito êxito no Benfica”, pelo qual deverá assinar por cinco épocas, tal como afirmou o jovem jogador ainda em Espanha, no adeus ao Almería.

O jogador uruguaio, autor de 16 golos em 32 jogos na edição 2019/20 da segunda divisão espanhola, deverá custar ao Benfica cerca de 25 milhões de euros, batendo o recorde nacional, de Raúl Jiménez, pelo qual os ‘encarnados’ pagaram ao Atlético de Madrid 21,836 milhões de euros.

Núñez foi o jogador escolhido para reforçar o ataque do conjunto da Luz depois de falhada a contratação do também avançado uruguaio Edinson Cavani, de 33 anos, que é um jogador livre, depois de ter terminado o contrato com o Paris Saint-Germain.