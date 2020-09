Em dia de jogo frente ao Rennes, Darwin já treinou pelo Benfica

O avançado internacional uruguaio Darwin Núñez, o mais recente reforço do Benfica, integrou hoje pela primeira vez o treino dos ‘encarnados’, um dia depois de ter sido apresentado como a contratação mais cara do futebol português.

O ponta de lança, proveniente dos espanhóis do Almería, a troco de 24 milhões de euros (ME), treinou na manhã de hoje às ordens do técnico Jorge Jesus, de acordo com a curta nota divulgada no sítio oficial das ‘águias’, acompanhada por várias fotografias do atleta nas instalações do Benfica Campus e no relvado, com os novos companheiros.

O uruguaio, autor de 16 golos em 32 jogos na edição 2019/20 da segunda divisão espanhola, assinou contrato para as próximas cinco temporadas, tornando-se a mais cara contratação de um clube português, superando Raúl Jiménez, pelo qual os ‘encarnados’ pagaram ao Atlético de Madrid 21,836 milhões de euros.

Núñez foi o jogador escolhido para reforçar o ataque do conjunto da Luz depois de falhada a contratação do também avançado uruguaio Edinson Cavani, de 33 anos, que é um jogador livre, depois de ter terminado o contrato com o Paris Saint-Germain.

O Benfica joga este sábado frente aos franceses do Rennes, na Luz, às 19h (BTV).