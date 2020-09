Vieira: "Já estou habituado a que falem de investimentos avultados e depois valem três ou quatro vezes mais. Esperamos muito de Darwin"

Na noite de sexta-feira, Luís Filipe Vieira esteve num jantar com um grupo de apoiantes para as próximas eleições, onde marcou presença o ex-presidente do Benfica Manuel Vilarinho.

O atual presidente das “águas” diz que, neste momento, não pensa em vender, mas sim em contratar jogadores para tornar o clube mais competitivo. Espera, por isso, lucrar muito com o investimento no novo reforço, Darwin Nuñez.

No próximo mês de outubro estão marcadas as eleições no Benfica e há mais quatro candidatos na corrida à gestão do clube da Luz.