Lucro da Benfica SAD cresce quase 50%. Contexto: a venda de João Félix

O resultado líquido da Benfica SAD ascendeu a 41,7 milhões de euros no exercício de 2019/20, uma subida homóloga de 48,7%, no melhor ano de rendimentos de sempre, marcado pela venda 'milionária' de João Félix, revelaram esta quarta-feira os encarnados.

O lucro obtido é o segundo maior da história da sociedade gestora do futebol profissional do Benfica, apenas superado pelos 44,5 milhões de euros registados em 2016/17, naquele que é o sétimo ano consecutivo com resultados positivos.

Quanto ao resultado operacional, houve uma melhoria de 65,5%, para 54 milhões de euros, segundo os números disponibilizados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas da Benfica SAD ascenderam a 294,4 milhões de euros, um novo máximo, correspondente a um aumento de 20,5% face ao exercício anterior.

"É uma caminhada de afirmação crescente que culminou em 2019/20 num resultado líquido positivo superior a 40 milhões de euros, o que, num contexto fortemente condicionado pela pandemia, traduz bem o trabalho realizado fora das quatro linhas", salientou o presidente Luís Filipe Vieira, na mensagem que acompanha o Relatório e Contas.

O presidente acrescentou que "é o sétimo exercício consecutivo da Benfica SAD com lucro, o que não pode deixar de ser enaltecido" e que "naturalmente este resultado não teria sido alcançado sem a transferência do atleta João Félix".

As contas

Nas contas apresentadas, além da venda de João Félix ao Atlético Madrid por 120 milhões de euros no verão passado, também entram as transferências de Raúl Tomás, André Carrillo, Sálvio e Lisandro López.

O ativo atingiu 487,1 milhões de euros no final do exercício, um aumento de 0,7% face ao final do exercício anterior, tendo-se verificado um crescimento constante do valor do ativo nos últimos cinco exercícios.

Por seu turno, o passivo baixou 10,6% para 325,8 milhões de euros durante o exercício de 2019/20, com as 'águias' a realçarem que se trata do "recuo mais acentuado dos últimos exercícios, permitindo reforçar a tendência de diminuição progressiva que o passivo vinha a apresentar".

O capital próprio ascendeu a 161,1 milhões de euros a 30 de junho de 2020, o que representa o valor mais elevado de sempre alcançado pela SAD da Luz.