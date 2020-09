"Cada um tirará as suas conclusões": João Noronha Lopes e o apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, reagiu à notícia avançada pelo Expresso a propósito do apoio de António Costa e Fernando Medina, ambos inscritos na lista da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira.

Recorrendo à sua conta no Twitter, João Noronha Lopes escreveu o seguinte: "Cada um tirará as suas conclusões acerca da presença do primeiro ministro na comissão de honra de Luís Filipe Vieira, mas aproveitamos a oportunidade para assegurar que esta candidatura será sempre pela separação escrupulosa entre a política e o futebol."

O candidato garantiu, também, que "nenhuma comissão de honra, lista ou órgão consultivo apresentado por esta candidatura incluirá políticos em funções executivas".