Ana Gomes: “Não quero crer que o primeiro-ministro ache que as eleições do Benfica são mais importantes que as presidenciais”

Ana Gomes, candidata às eleições presidenciais de 2021, condenou este domingo, no seu comentário semanal na SIC Notícias, a decisão do primeiro-ministro, António Costa, de integrar a comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira.

“Este é o mesmo primeiro-ministro que recentemente veio pedir reserva aos socialistas relativamente à sua participação nas eleições para a Presidência da República. Não quero crer que o primeiro-ministro ache que as eleições do Benfica são mais importantes que as eleições para a Presidência da República”, comentou Ana Gomes.

A agora candidata presidencial disse esperar que esta decisão “tenha consequências tiradas pelo próprio primeiro-ministro”, até porque “os portugueses não aceitam mais este tipo de promiscuidade entre os negócios do futebol e a política”. Segundo Ana Gomes, António Costa deve assumir que se precipitou e pedir para retirar o seu nome da comissão de honra de Luís Filipe Vieira. “É o mínimo”, defendeu na SIC Notícias.

Ana Gomes considera que não se trata apenas de uma questão da esfera pessoal de António Costa. “Tenho muita pena mas isto diz respeito ao primeiro-ministro”, sublinhou.

A candidata presidencial notou que “não é o clube que está em causa”, referindo que quando jovem fez ginástica e patinagem no Benfica e reconhecendo que que então viu “a importância social e desportiva dos clubes para os jovens”.

“O primeiro-ministro escolheu entrar na comissão de honra de um indivíduo em particular que é altamente questionável: foi condenado em 1993 pelo roubo de um camião, arguido na Operação Lex por corrupção de um juiz, está envolvido na operação Mala Ciao, E-Toupeira, etc, e tem um historial de dívidas à banca estranhamente perdoadas”, referiu Ana Gomes.