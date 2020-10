Manuel Vilarinho junta-se à campanha de Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira tem novo "reforço" para as eleições do Benfica: Manuel Vilarinho. O ex-presidente do Benfica "aceitou o convite para presidir o Conselho Estratégico", anunciou oficialmente a candidatura, em informação enviada à Tribuna Expresso.

Assim sendo, caso Luís Filipe Vieira seja reeleito nas eleições que estão marcada para 30 de outubro, Manuel Vilarinho irá assumir o novo cargo no clube.

Recorde-se que Manuel Vilarinho foi presidente do Benfica entre 2000 e 2003, após o mandato de Vale e Azevedo.

Já Luís Filipe Vieira foi o presidente que sucedeu a Vilarinho, precisamente em 2003. No anúncio da sua recandidatura, Vieira disse que, caso seja eleito este mês, este será, aos 71 anos, o seu último mandato no Benfica.