Benfica manifesta "profundo pesar" pela morte de Kulkov

O Benfica manifestou hoje "o seu profundo pesar" pela morte do seu antigo futebolista russo Vassili Kulkov, apresentando "as mais sentidas condolências a familiares e amigos", em mensagem na sua página oficial.

O antigo médio, 54 anos, representou o Benfica entre 1991 e 1994, tendo se sagrado campeão pelos 'encarnados' em 1993/94 e conquistado uma Taça de Portugal em 1992/93.

Na nota, as 'águias' referem que o jogador permanecerá "para sempre na memória" do clube, recordando que o ex-médio participou em 77 jogos com o 'Manto Sagrado' e marcou 11 golos, dois dos quais na noite de 15 de março de 1994, em Leverkusen, onde o Benfica empatou 4-4 com os alemães do Bayer e passou às meias-finais da então Taça das Taças.

O antigo futebolista russo Vassili Kulkov, que, em Portugal, além do Benfica, representou o FC Porto e o Alverca, morreu hoje vítima de doença oncológica, disse a órgãos de informação russos a sua mulher, Elena Makharadze.