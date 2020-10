Noronha Lopes apresenta lista: Pedro Adão e Silva e Pedro Ribeiro como vice-presidentes

João Noronha Lopes apresentou esta quarta-feira a sua lista à presidência do Benfica, com nomes bem conhecidos: Francisco Benítez, que também era candidato, é proposto como presidente da Mesa da Assembleia Geral, enquanto Pedro Adão e Silva, professor universitário e comentador do Expresso, é um dos vice-presidentes escolhidos, assim como Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial.

Carlos Perdigão, António Borges de Assunção, Pedro Cardigos e Jorge Fonseca Ferreira são os restantes vice-presidentes.

Pode consultar toda a lista de Noronha Lopes aqui:

As eleições para os órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2020-2024 estão agendadas para 30 de outubro.

Além do atual presidente, Luís Filipe Vieira, concorrem ao escrutínio João Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho.

Vieira foi eleito presidente do Benfica em 2003, sucedendo a Manuel Vilarinho