Más notícias para André Almeida: rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno

O futebolista internacional português André Almeida sofreu uma entorse do joelho direito, que resultou numa “rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno”, informou hoje o Benfica.

O lateral dos ‘encarnados’ saiu aos 14 minutos do jogo de domingo em casa do Rio Ave, em que as 'águias' venceram por 3-0, depois de um choque com um adversário, admitindo-se desde logo, até nas palavras do treinador Jorge Jesus, que se tratava de uma lesão grave.

O jogador foi substituído pelo reforço brasileiro Gilberto (ex-Fluminense), que se estreou assim em jogos oficiais do Benfica e quando André Almeida se mantinha como a principal opção para o lado direito da defesa.

“Continuará a ser acompanhado pelo Departamento Médico do Sport Lisboa e Benfica, que seguirá todo o protocolo recomendado”, indicou ainda o clube em relação à lesão de André Almeida, que deverá afastar o jogador dos relvados por longo período.

André Almeida, de 30 anos, é capitão do Benfica, equipa em que cumpre a 10.ª época, depois de ter chegado em 2011/12, proveniente do Belenenses, e apesar de ainda ter jogado no início dessa temporada na União de Leiria, por empréstimo.