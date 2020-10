Eleições do Benfica em direto. Mais de 18 mil sócios já votaram, recorde à vista?

16h37: O site do Benfica fez mais uma atualização dos números: já 18.904 sócios exerceram o seu direito de voto. Tudo parece apontar para que seja batido o recorde de votantes num ato eleitoral do clube, que foi fixado nos 22.676 em 2012. Os comentadores da "BTV" falam da possibilidade de superar a barreira dos 30 mil.

16h25: Luís Filipe Vieira já votou: "Montámos uma grande logística. Este é um clube democrático e é uma lição de civismo. No fim logo se vê o que vai acontecer. É a grandeza do Benfica."

16h20: Vota agora o sócio número 1 do Benfica, Emílio Andrade Júnior, que é sócio desde 1934 e que se emociona após colocar o seu voto.

16h15: Luís Filipe Vieira já está no pavilhão da Luz e não teve de aguardar nas (enormes) filas que ainda se formam. Regalias de ser presidente do clube.

15h50: Aproxima-se a hora marcada para o voto de Luís Filipe Vieira, mas ainda não há sinal do presidente. Neste momento Jorge Jesus está a falar na conferência de imprensa de antevisão do Standard de Liège.

15h22: Recorrendo aos números das últimas eleições no Benfica, é praticamente certo que hoje irá ser batido o recorde de votos:

2020 (ainda em atualização): 16072

2016: 13257

2012: 22676

2009: 20672

2006: 7486

2003: 12751

2000: 21804

Recorde-se que os sócios podem votar até às 22h.

15h22: Sete horas depois do início do ato eleitoral, o número de votantes já é muitíssimo superior ao total de 2016 (que foi 13257): 16072 (5047 no Estádio da Luz).

15h05: O momento gringe/awkard do dia vem da BTV (que, recorde-se, está em sinal aberto no dia de hoje): num direto da Casa do Benfica de Viseu, o jornalista da BTV questiona um sócio sobre a importância das eleições. Resposta do sócio: "Não deve ter importância nenhuma, já que na BTV vocês nunca fizeram nada sobre as eleições".

Uma crítica clara ao facto de a BTV não ter acompanhado as campanhas dos candidatos nem ter promovido qualquer debate entre elas.

15h05: Recorde-se que Luís Filipe Vieira irá votar às 16h e Rui Gomes da Silva às 16h30, de acordo com informações prestadas por ambas as candidaturas.

14h55: João Noronha Lopes já votou e falou à BTV, no local, em direto (recorde-se que a BTV está hoje em canal aberto): "Este é o ato mais importante da vida do clube, é um ato que tem de ser democrático e livre. Não podem recair quaisquer dúvidas sobre este ato. Tem de haver uma contagem do voto físico".

ANTÓNIO PEDRO SANTOS

14h52: João Noronha Lopes já está dentro do pavilhão da Luz e irá ser o primeiro candidato a votar.

14h42: Continuam as filas para votar no Estádio da Luz. A esta hora, já foi superado o número de votantes do último ato eleitoral, assegura o Benfica. Em 2016, votaram 13257 sócios, hoje já votaram 13408 e a votação só encerra às 22h00.

ANTÓNIO PEDRO SANTOS

14h25: Já votaram 13408 sócios do Benfica, 12055 dos votos são do sexo masculino e 1353 do sexo feminino.

13h50: Jorge Jesus já votou, na Casa do Benfica no Seixal, e à saída disse estar focado no jogo de amanhã com o Standard de Liège, na Luz, e que este acto eleitoral "é outra coisa".

13h25: Mais de 11071 pessoas já votaram para as eleições presidenciais do Benfica. Destes votos, 1814 foram registados na Europa, 75 na América do Norte, 54 em África, 16 na América do Sul e 10 na Oceânia.

13h: André Almeida acabou de entrar na Casa do Benfica, no Seixal, para votar.

12h40: Até ao momento os sócios com mais de 65 anos são os que mais têm exercido o seu direito de voto (2363), em contraste com os mais novos. Até agora foram contabilizados apenas 576 votos dos sócios dos 18 aos 24 anos. Nas faixas etárias dos 25 aos 34 anos e dos 55 aos 64 anos o número de votantes é semelhante, 1262 e 1282, respetivamente. Dos 45 aos 54 anos já votaram 1361, enquanto dos 35 aos 44, votaram 1860.

12h31: Toni, antigo jogador, treinador e diretor desportivo do Benfica, votou e disse: “O Benfica já está a ganhar com esta afluência. Espero que depois dos resultados haja só um Benfica e não três”.

12h15: Nova atualização. Já votaram 8733 sócios, 2491 no Pavilhão Nº2 do Complexo Desportivo do Estádio da Luz. As urnas fecham às 22h e em perspetiva, face aos números até já contabilizados, está a possibilidade de ser batido o recorde de participação em eleições presidenciais. Em 2012, houve 22.676 votantes no sufrágio que elegeu Luís Filipe Vieira; em 2000, 21.804 sócios entraram no ato eleitoral que consagrou Manuel Vilarinho e derrotou João Vale e Azevedo.

11h53: O site do Benfica dá conta de “filas intermináveis no Estádio da Luz, que ilustram a vitalidade do Sport Lisboa e Benfica”.

11h35: João Noronha Lopes diz que vai "desfrutar da noite com a família" e que se vencer esta eleição a primeira medida a tomar é "falar com as pessoas, conhecer os cantos a casa". Sobre a possibilidade de não ser conhecido ainda hoje o nome do novo presidente do Benfica, caso haja pedido de recontagem de votos, o gestor diz "que em circunstâncias normais hoje será conhecido o presidente do Benfica".

Sobre a polémica Bernardo Silva vs. Vieira, Noronha Lopes elogiou o jogador: “O Bernardo é um benfiquista como nós. Não recebe lições de benfiquismo de ninguém. É alguém que admiramos, que torce pelo Benfica no estrangeiro, que sofre como nós e fez a sua declaração [criticando duramente a gestão de Luís Filipe Vieira]. E eu respeito o Bernardo pela sua dedicação e principalmente pelo seu benfiquismo”.

11h30: Noronha Lopes faz um apelo ao voto. "As urnas estão abertas até às 10 da noite. Nunca foi tão importante votar. Estamos a um dia de mudar o destino do Benfica. Nunca estivemos tão perto". Sobre a polémica à volta do voto electrónico, o candidato da lista B diz: "Temos dirigido um conjunto de perguntas construtivas ao presidente da mesa da AG, nomeadamente relativamente ao voto eletrónico. As urnas têm de ser abertas os votos físicos têm de se contados". E avisa: "Os meus delegados não sairão de perto das urnas enquanto o voto físico não for contado. Estamos com uma mobilização extraordinária. Os benfiquistas querem que estes votos sejam importantes e para aqueles que não concordam com a gestão de Vieira estamos muito perto".

11h19: De 3.734, o número quase duplicou para 6.101 sócios que já votaram nestas eleições presidenciais, em pouco mais de uma hora. Obviamente, o Pavilhão nº 2 do Estádio da Luz mantém-se como o lugar mais concorrido (1.803 votos); seguem-se as urnas colocadas nas casas do Benfica do Montijo (210), Seixal (193) e Algueirão-Mem Martins (183). Lá fora, Europa lidera no número de votos sócios votantes (1.131); depois vêm a América do Norte (28), África (24) e Ásia (14).

11h07: Rui Pinto, o alegado hacker criador da plataforma Football Leaks, que se encontra a ser julgado, insinua que as eleições do Benfica podem estar a ser manipuladas de forma a eleger Luís Filipe Vieira. Em causa, o sistema eletrónico de votação.

11h05: Recorde as votações mais participadas da história do Benfica: em 2012, houve 22.676 votantes no sufrágio que elegeu Luís Filipe Vieira; em 2000, 21.804 sócios entraram no ato eleitoral que consagrou Manuel Vilarinho e derrotou João Vale e Azevedo.

10h56: Mais informação útil: dos 3.7734 sócios que já votaram, 864 são do estrangeiro, grande parte da Europa (811); África (16), América do Norte (11), América do Sul (5), Ásia (9) e Oceânia (3), compõem o ramalhete.

10h50: Um pequeno perfil demográfico dos 3.734 votantes:

18-24 anos: 285 sócios

25-34: 652

35-44: 901

45-54: 676

55-64: 500

65+: 703

3363 homens, 371 mulheres.

10h48: Este é o vídeo que os apoiantes de Noronha Lopes partilham insistentemente nas últimas horas: o discurso de encerramento da campanha proferido por Vítor Paneira, mandatário da candidatura.

10h47: Algumas Casas do Benfica manifestaram os seus sentidos de voto: Oleiros e Alcácer do Sal para Luís Filipe Vieira; Pombal para Noronha Lopes.

10h15: O Benfica informa que já votaram 3734 eleitores do Benfica, no total, 1772 dos quais no Pavilhão nº 2 do Complexo Desportivo do Estádio da Luz.

09h35: Um bocadinho de história de Benfica, recuperando todos os presidentes do clube, da sua fundação até ao dia de hoje: José Rosa Rodrigues (1904-1906), Januário Barreto (1906), Luís Carlos de Faria Leal (1906-1908), João José Pires (1908-1910), Alfredo Alexandre Luís da Silva (1910-1911), António Nunes de Almeida Guimarães (1911), José Eduardo Moreira Sales (1912), Alberto Lima (1913-1915), José Antunes dos Santos Júnior (1915-1916), Félix Bermudes (1916-1917), Nuno Freire Themudo (1916-1917), Bento Mântua (1917-1926), Alberto Silveira Ávila de Melo (1926-1930), Félix Bermudes (1930-1931), Manuel da Conceição Afonso (1931-1932), Vasco Rosa Ribeiro (1933-1936), Manuel da Conceição Afonso (1936-1938), Júlio Ribeiro da Costa (1938-1939), Augusto da Fonseca Júnior (1939-1944), Félix Bermudes (1945), António Afonso da Costa e Sousa (1945-1946), Manuel da Conceição Afonso (1946), João Tamagnini de Sousa Barbosa (1947-1948), Mário Lampreia de Gusmão Madeira (1949-1951), Joaquim Ferreira Bogalho (1952-1956), Maurício Vieira de Brito (1957-1961), António Mundrunga (1962-1963), Adolfo Vieira de Brito (1964), António Catarino Duarte (1965), José Ferreira Queimado (1966), Adolfo Vieira de Brito (1967-1968), Duarte António Borges Coutinho (1969-1976), José Ferreira Queimado (1977-1980), Fernando Martins (1981-1987), João Maria dos Santos Júnior (1987-1992), Jorge Artur Rego de Brito (1992-1994), Manuel Damásio Soares Garcia (1994-1997), João A. de Araújo Vale e Azevedo (1997-2000), Manuel Lino Rodrigues Vilarinho (2000-2003), Luís Filipe Ferreira Vieira (2003-?).

Luís Filipe Vieira é o presidente que esteve mais anos ininterruptos à frente do Benfica.

09h24: As urnas já estão abertas e esta quarta-feira os sócios do Benfica decidem qual o novo presidente do clube, que pode muito bem a continuar a ser o mesmo, Luís Filipe Vieira, ou então um destes dois concorrentes: João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva. O presidente em exercício lidera o SL Benfica há 17 anos e procura assegurar o sexto mandato consecutivo (leia mais aqui); Noronha e Rui Gomes da Silva insistem nos temas da transparência e da falta de opacidade para criticar Vieira (leia aqui).

Está previsto que João Noronha Lopes exerça o seu direito por volta das 11h, Luís Filipe Vieira às 16h e Rui Gomes da Silva às 16h30. Até agora, já votaram 1611 sócios - a informação é avançada pelo site oficial dos encarnados que especifica, também, os locais onde é possível votar.