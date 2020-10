“Nunca nenhum clube fez o que o Benfica fez hoje, é um orgulho”

Luís Filipe Vieira foi reeleito para o sexto mandato como Presidente do Benfica com 62,6% dos votos, numa votação histórica para o clube, por ter sido a que levou mais sócios às urnas, com 38.102 votantes.

No discurso depois de ser reeleito, considerou que os benfiquistas deram uma “demonstração única de vitalidade” ao fazerem o que “nenhum clube tinha feito até hoje”. Diz-se ainda orgulhoso por liderar um clube com capacidade de mobilização, organização e competência.

Sobre o futuro dos “encarnados”, considera que o caminho é feito através da união, sublinhando que essa será um dos desafios mais importantes dos próximos quatro anos. Vieira diz-se orgulhoso de ter chegado onde chegou sem “fações nem grupos apostados em dividir ou provocar desgaste”.

“Espero que respeitem os resultados e que a partir de agora haja só um Benfica”.

Para concluir, afirmou ainda que é um homem feliz e orgulhoso pelo seu percurso e pela confiança depositada em si pelos adeptos.

“Teremos quatro anos exigentes, seremos fortemente desafiados, mas saberemos responder à altura da história do Sport Lisboa e Benfica”.

Reeleito com mais de 60% dos votos

Luís Filipe Vieira, de 71 anos, que já é o presidente com mais tempo na liderança do Benfica, foi reeleito para o quadriénio 2020-2024, depois de ter sido eleito pela primeira vez há 17 anos, em 2003. Noronha Lopes sumou 34,7% dos votos e Rui Gomes da Silva 1,6%.