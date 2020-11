Jorge Jesus: "Esperava o rendimento que a equipa está a ter, esperava ganhar todos os jogos"

A sexta jornada do campeonato só termina na segunda-feira com o Benfica a jogar no Estádio do Bessa, frente ao Boavista.

Jorge Jesus espera um jogo difícil. O treinador do Benfica diz ainda que o Boavista tem mais valor do que o que está na classificação do campeonato.

O Benfica lidera a I Liga, com 15 pontos.