No Bessa, o Benfica quer reassumir a liderança, igualar um recorde e ultrapassar outro

O Benfica está obrigado a vencer hoje na visita ao Boavista para poder se manter isolado na liderança da I Liga de futebol, depois de o Sporting ter assumido o comando provisoriamente no domingo.

Os 'leões' assumiram a liderança de forma condicional depois de golearem 4-0 na receção ao Tondela, somando 16 pontos em seis jogos, mais um do que o Benfica, que hoje joga em casa do Boavista, equipa que se encontra na parte baixa da tabela, ocupando o penúltimo lugar, com apenas três pontos.

Em caso de triunfo, os 'encarnados' voltam a igualar um recorde de 38 anos. Desde 1982/82 que o Benfica não somava seis vitórias nas cinco primeiras jornadas. Recorde do Benfica e do Campeonato é de 22 vitórias. Nesse ano de 1982/82, o Benfica, orientado pelo sueco Sven-Goran Eriksson venceu 11 jogos seguido, até empatar com o Sporting de Tomar. Esse registo é o segundo melhor de sempre do Benfica.

De lá para cá, o melhor que o Benfica tinha conseguido nas cinco primeiras rondas eram um empate e quatro vitórias, algo que aconteceu em 11 ocasiões, três delas com Jorge Jesus (2009/10, 2011/12 e 2014/1). Com a vitória na semana passada com o B-SAD, Jorge Jesus conseguiu o seu melhor registo no clube, ao tornar-se no primeiro técnico português a arrancar com cinco triunfos no Benfica. Vencendo hoje, estenderá essa marcara para seis triunfos.

O recorde de jogos consecutivos a vencer do Benfica, mas também do Campeonato, pertence a Jimmy Hagan que levou os 'encarnados' a 23 jogos seguidos sempre a vencer, em 1972/73. Nessa época, o título chegou à 23.ª jornada, a sete rondas do fim. Ao 24.º jogo, o FC Porto travou a caminhada triunfal do Benfica com um empate 2-2. Nessa época o Benfica empatou outro jogo, com o Atlético, para terminar a época com 28 vitórias e dois empates, naquele que é o melhor registo da história da I Liga.

Antes do arranque do encontro do Bessa, agendado para as 21h00, o Sporting de Braga vai tentar prosseguir a recuperação na tabela, podendo chegar hoje ao terceiro lugar, caso vença na receção ao Famalicão, em partida com início às 18:45.

- Sexta-feira, 30 out:

Paços de Ferreira - FC Porto, 3-2 (2-1 ao intervalo)

- Sábado, 31 out:

Belenenses SAD – Farense, 1-1 (0-0)

Rio Ave – Moreirense, 2-0 (1-0)

Marítimo – Nacional, 0-0

- Domingo, 01 nov:

Portimonense - Santa Clara, 1-2 (0-1)

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 1-2 (0-1)

Sporting – Tondela, 4-0 (1-0)

- Segunda-feira, 02 nov:

Boavista – Benfica, 21:00