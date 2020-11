O regresso de Taarabt ao onze e a titularidade de Gilberto na lateral direita são as novidades de Jorge Jesus para o jogo com o Boavista face ao encontro da Liga Europa com o Standard Liege.

O marroquino vai jogar no lugar do lesionado Pedrinho, enquanto o defesa brasileiro rende Diogo Gonçalves, titular contra os belgas. De resto, Jesus volta a apostar na dupla Waldschmidt/Darwin na frente de ataque, num jogo que pode valer a liderança do campeonato aos encarnados.

Já no Boavista, Angel Gomes está de volta após lesão.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Nuno Tavares; Gabriel, Pizzi, Taraabt, Everton; Waldschmidt e Darwin.

O onze do Boavista: Leo Jardim; Cannon, Chidozie, Devenish, Hamache; Show, Reisinho, Ricardo Mangas, Paulinho, Angel Gomes e Elis.

Acompanhe o Boavista - Benfica, encontro que fecha a 6.ª jornada, AQUI, a partir das 21 horas.