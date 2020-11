Jorge Jesus: "Apanhámos um Boavista que soube jogar com a nossa falta de qualidade no passe e com muitas faltas. Fez 31 faltas"

Boavista faltoso

“Não fomos uma equipa bem organizada defensivamente. O jogo na 1.ª parte teve muitas faltas, o Boavista parou o jogo constantemente com faltas, fez 31. Alguns jogadores do Benfica também falharam muitos passes, o que não é normal. A perder por 2-0 ao intervalo, a equipa ficou carregada em termos emocionais, porque nunca tínhamos chegado ao intervalo a perder esta época. Tentei mudar, com as substituições, mas não consegui. As substituições não mudaram o jogo da equipa. Senti falta de velocidade da dupla de centrais. Apanhámos um Boavista que soube jogar com a nossa falta de qualidade no passe e com muitas faltas. O árbitro deixou que o jogo se prolongasse com 31 faltas do Boavista”

Rival com três centrais

“É a primeira vez que usam, mas calculei que fossem jogar assim. Não fomos uma equipa fresca nem organizada quando perdia. Pensava que na 2.ª parte as substituições iam melhorar mas não conseguimos entrar no jogo. Tivemos oportunidades mas houve mérito do guarda-redes do Boavista. Devia ter mexido mais na equipa”

Derrota deixa marcas?

“Ninguém gosta de perder mas as grandes equipas quando não ganham têm de saber dar a volta. Já ha jogo na quinta-feira e não há tempo para recuperar sequer. Vamos ter de mexer mais na equipa”