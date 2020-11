Benfica. Mas conseguiriam eles fazê-lo numa noite chuvosa na Luz? Darwin, sim

Há anos, um investigador de Yale chamado Shane Frederick certificou os testes de reflexão cognitiva (cognitive reflection test ou CRT, no original) enquanto estudava o raciocínio humano; digamos que os CRT surgiram como outra forma de testar a inteligência humana.

Assim, os testados eram convidados a resolver um problema de solução enganadoramente fácil. Um exemplo: clube do seu coração acabou de ultrapassar o que está em segundo lugar, então em que lugar ficou? Intuitivamente, muitos respondem “primeiro lugar”, mas a resposta certa é segundo.

Pois que este enunciado não serve para o Benfica - Rangers, porque estavam ambos em primeiro do grupo na Liga Europa; o que nos interessa aqui é a intuição.

Quando Connor Goldson (minuto 2) e Diogo Gonçalves (minuto 24) se apanharam em frente às respectivas balizas e com uma bola perto do pé, intuíram despachá-la para fora só por causa das coisas - e em ambos os lances correu mal.

E se o equívoco de Goldson entreabriu boas perspectivas ao Benfica, o de Gonçalves escancarou as do Rangers, até porque um poucochinho antes Otamendi fora expulso porque instintivamente travou Kent com recursos ilegais. Vendo-se atrás no marcador, com menos um futebolista em campo e com as pernas a falharem como tinham falhando no Bessa… pois.

O Benfica foi-se abaixo, com Jardel a entrar para o posto de Pizzi, um meio-campo inexistente e laterais demasiado permeáveis contra um conjunto de rapazes de uma equipa da Escócia que é valente, agressiva e rápida, e tenta ser certinha - mas que tem o rasgo e a imaginação de um quadrado.

Com a chuva impiedosa a cair, parecia até que o défice físico se acentuava, com consequências imediatas na gestão dos duelos físicos, no aperto necessário à saída de bola dos escoceses e, sobretudo, na capacidade de ir buscar adversários em corrida quando a subida linha defensiva se apanhava traída.

Os jogadores estavam visivelmente desgastados, desorientados, a estratégia de Jesus afogava e ficava a dúvida: sim, eles tinham talento, mas seriam eles capazes de o fazer numa noite chuvosa na Luz?*

Bem, mais ou menos, porque o plano C para o plano B do plano A - convém recordar que J.J. promoveu alterações para fazer descansar jogadores - foi colocar Gilberto e Grimaldo para os postos de Diogo Gonçalves e de Nuno Tavares não funcionou. E o lateral brasileiro ficou bastante mal visto no 3-1 do Rangers, por Morales, que podia ter derrubado definitivamente o Benfica.

Enter: Darwin, por Seferovic, para emparelhar com Rafa Silva nos contra-ataques que o encarnados iriam tentar explorar. E enter Waldschmidt, pelo apagado Everton, para se juntar aos outros dois. Afinal de contas, num jogo 10 contra 11, a única chance de Jesus seria aproveitar algum optimismo excessivo do Rangers de Gerrard. Que não parece feito para gerir vantagens ou recuos estratégicos, mas para carregar como um bulldozer movido a haggis.

E, de repente, aconteceu: Darwin desmarcou-se em profundidade, fintou um jogador na linha de fundo, aguentou a carga e cruzou para o golo de Rafa e chama acendeu numa noite fria mas já sem chuva. E, depois, mesmo mesmo a fechar o encontro, um passe vertical de Waldschmidt teve a correspondência certa de Darwin, que arrancou no momento certo, escapando finalmente ao fora de jogo, e fez o empate.

Em dois momentos, o CRT de Darwin foi certeiro. E em 15 minutos, o Benfica recuperou a dignidade e sacudiu a derrota pesada do Bessa dos ombros.



*Uma adaptação conveniente à famosa frase do comentador inglês Andy Gray: “Could they do it on a rainy night on Stoke?"