Benfica e uma defesa em recolher obrigatório

Há um Benfica pré-Grimaldo e um Benfica pós-Grimaldo na derrota com o Sp. Braga por 3-2. O Benfica sem Grimaldo - e, faça-se justiça, sem Taraabt - é o Benfica do 0-3, apesar de ambos até terem entrado três minutos antes de Francisco Moura fazer o terceiro golo dos minhotos. O Benfica com Grimaldo (e Taraabt) é o Benfica que marcou dois golos e teve oportunidade para fazer mais uns quantos e isso mostra bem algumas lacunas fundamentais deste plantel, com uma qualidade irrepreensível na frente mas aflitiva atrás. Às primeiras lesões, de André Almeida e do lateral espanhol mais concretamente, ficou à mostra o desequilíbrio de qualidade nas alas. E a saída de Rúben Dias, não sendo um central perfeito, deixou o Benfica sem um xerife.

A derrota do Benfica em casa, a segunda seguida para a Liga, no terceiro jogo consecutivo sem ganhar, é feita de falta de soluções a atacar e inabilidade a defender. Bem, pelo menos até entrar Grimaldo e Taraabt. Com este duo, o Benfica conseguiu o que até então estava impossível: criar fissuras nas linhas bem juntas e à prova de bala que Carlos Carvalhal montou para o jogo. Critique-se ou não a opção, o Sp. Braga chegou à Luz com um plano, tirar o espaço nas costas ao ataque do Benfica, fechar os caminhos. E aproveitar os erros do rival. Que foram muitos, grosseiros até, e assim se explica o 3-0 com que os bracarenses iam vencendo aos 60 minutos.

Na 1.ª parte, o Benfica nunca conseguiu ultrapassar a organização defensiva do Sp. Braga, que momentos depois de um primeiro alerta por parte de Galeno, fez o primeiro golo. Otamendi, na reposição, colocou a bola na direção de Castro que, de cabeça e de primeira, deixou a bola para Iuri Medeiros. O jogador açoriano sambou entre Samaris e Nuno Tavares e rematou colocado para o fundo da baliza de Vlachodimos.

Estávamos ao minuto 37 e era o primeiro remate digno desse nome do Sp. Braga, que no início da 2.ª parte voltou a aproveitar o absoluto desnorte da defesa do Benfica. Aos 50’, Al Musrati, com todo o espaço do mundo, avançou para a área e quando Otamendi saiu da linha à procura de anular esse mesmo espaço, deixou no jovem Francisco Moura. Este, colocado em jogo por Gilberto, fez com toda a classe o 2-0, um remate com o peito do pé esquerdo que passou por baixo das pernas de Odysseas.

NurPhoto/Getty

Não demoraria mais de três minutos o 3-0, num lance tragico-cómico entre Otamendi (mal nos três golos, mal há demasiados jogos consecutivos) e Vlachodimos. Os dois ficaram a olhar um para o outro, em considerações filosóficas sobre de quem era a bola e quem aproveitou foi de novo Francisco Moura, que resolveu o silogismo com a matreirice de rua e seguiu sozinho baliza adentro.

Impossível pensar em dominar, quanto mais ganhar jogos, com uma defesa em recolher obrigatório, que pouco oferece em termos ofensivos e que ainda falha clamorosamente na sua função básica.

A perder por 3-0, o Benfica transfigurou-se, mas havia apenas 30 minutos para reverter a alhada em que estava metido. Com Grimaldo e Taraabt, o Benfica passou a ter a criatividade, a agressividade e largura que faltou durante toda a 1.ª parte, a bola correu mais rápido, as soluções começaram a surgir e aos 68’ Seferovic reduziu após cruzamento de Rafa.

Com o Sp. Braga já acampado na área do Benfica, começou o show de Grimaldo: aos 70’ cruzou para Seferovic, que viu Matheus roubar-lhe o golo; aos 74’ recebeu uma abertura certeira de Taarabt e deu para Waldschmidt, que rematou ao lado. E depois de um susto de Galeno no outro lado, aos 86’ mais uma grande combinação entre Taraabt e Grimaldo voltou a deixar a bola ao gosto de Seferovic, que reduziu para 3-2.

Já bem perto do final, o Benfica carregou até à última, submeteu o Sp. Braga a uma blitzkrieg de ataque desesperada, mas a equipa de Carlos Carvalhal acabou por segurar uma vitória conquistada na estratégia e na esperteza. E só cai nesta armadilha quem tem telhados de vidro.