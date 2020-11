O desejado Lucas Veríssimo pode chegar à Luz em janeiro

O defesa central Lucas Veríssimo deve estar mesmo a caminho do Benfica, de acordo com o jornal “A Bola”. O jogador do Santos chegou a ser referido como possível reforço do FC Porto e do Sporting de Braga mas, de acordo com o diário desportivo, a sua entrada no plantel benfiquista está quase acertada, embora ainda nada tenha sido assinado.

0 central de 25 anos custará ao Benfica uma quantia à volta de 7 milhões de euros, ficando o Santos com alguns privilégios numa futura transferência. Neste momento, segundo “A Bola”, essa percentagem deve andar à volta dos 20%.

Para já, a preocupação de Lucas Veríssimo é recuperar, uma vez que está infetado com Covid-19. O jogador do Santos nunca escondeu que gostava de experimentar outros campeonatos, nomeadamente na Europa. Por seu turno, Jorge Jesus também não disfarça o interesse no reforço do centro da defesa e, particularmente, a contratação de Lucas Veríssimo.