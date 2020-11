Tiago Pinto de saída do Benfica: diretor do futebol vai ser diretor desportivo da Roma

No clube desde 2012 e responsável pelo futebol do Benfica desde 2017, Tiago Pinto, um dos homens de confiança de Luís Filipe Vieira, está de saída dos encarnados. O dirigente será a partir de 1 de janeiro diretor desportivo da Roma, clube treinado por outro português, Paulo Fonseca.

Numa nota publicada no seu site oficial, o clube da Serie A sublinha o trabalho que Tiago Pinto realizou ao longo dos últimos anos ao lado de Rui Costa num Benfica que a Roma diz ser um “viveiro de futebolistas que agora jogam nos maiores clubes da Europa”.

No mesmo comunicado, Tiago Pinto, diz-se “muito contente” e “honrado” por se juntar à Roma “num momento tão importante para a evolução” do clube. “Sair do Benfica foi uma decisão muito difícil, olhando para o que conquistámos juntos nos últimos oito anos”, pode ler-se no site do clube romano.

Tiago Pinto vai supervisionar toda a componente desportiva do clube e reportará diretamente a Dan e Ryan Friedkin, novos proprietários da Roma.

Também o Benfica já confirmou no seu site a saída de Tiago Pinto.