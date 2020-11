Chiquinho para atacar Glasgow

Chiquinho é a grande surpresa de Jorge Jesus para o jogo da Liga Europa com o Glasgow Rangers. O jogador português fará companhia a Gabriel no meio-campo, com Pizzi a ficar no banco.

Na baliza, Helton Leite volta a ser titular, tal como no jogo da Taça de Portugal.

Este é o onze do Benfica: Helton Leite; Gilberto, Jardel, Vertonghen, Grimaldo; Gabriel, Chiquinho, Rafa, Everton; Waldschmidt e Seferovic

