€1,3 milhões agora, €5,2 milhões em quatro prestações: Vieira foi ao Brasil e trouxe a garantia de que Lucas Veríssimo vai jogar no Benfica

Segundo A Bola TV, o presidente do Benfica foi bem-sucedido na sua viagem ao Brasil. Conseguiu a contratação de Lucas Veríssimo, defesa central do Santos pretendido há algum tempo pelo clube da Luz e por Jorge Jesus. Para que a adaptação ao futebol português seja mais rápida, o jogador de 25 anos deve chegar a Portugal mais cedo, acelerando a ambientação.

O site brasileiro “Esporte Interativo” avançou esta quinta-feira com os detalhes do negócio, nomeadamente a última proposta do Benfica, que fez com que a contratação de Lucas Veríssimo fosse garantida. Em vez de um empréstimo com opção de compra obrigatória, o Benfica terá pago 1,3 milhões de euros, sendo que o restante, 5,2 milhões de euros, será pago em quatro prestações.

Com a iniciativa de Vieira, o seu homólogo do Santos, Orlando Rollo, terá ficado convencido. No entanto, a derradeira garantia de que Lucas Veríssimo será jogador do Benfica virá da aprovação do Conselho Deliberativo e Fiscal do clube brasileiro.