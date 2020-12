Weigl e Taarabt de regresso ao meio-campo do Benfica

Taarabt salta do boletim médico diretamente para o onze do Benfica. O marroquino está de regresso aos titulares, tal como Weigl, com Jorge Jesus novamente a apostar na dupla para o meio-campo, para o jogo com o Paços de Ferreira.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Gilberto; Weigl, Taarabt, Everton, Rafa; Pizzi e Darwin

Acompanhe o encontro aqui, a partir das 20h.