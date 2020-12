Jorge Jesus: "Só há uma equipa que joga melhor do que o Benfica. Quem está em 1.º joga melhor do que quem está em 2.º"

A lógica de Jesus

"Só há uma equipa em Portugal que joga melhor do que o Benfica: é quem está em primeiro [o Sporting]. Isso é que define quem joga melhor. O resto é conversa da treta. Porque uma coisa é o jogo falado, outra coisa é o jogo jogado e treinado. E esse não é para todos. Quem está em primeiro joga melhor do que quem está em segundo. O segundo joga melhor do que o terceiro, isso é que é o normal."

Rúben Amorim disse que não é o Sporting

"Se ele dissesse que achava que era a que jogava melhor, eu dizia que tinha razão, está em primeiro. Então quem está em primeiro não joga melhor do que quem está em segundo? E o segundo não joga melhor do que quem está em terceiro? Então o último, daqui a bocado, ainda joga melhor que o primeiro? Mas que filme é esse?”

Importa mais a Supertaça que vem depois do Gil Vicente?

"O [jogo] mais importante não é. É um dos jogos importantes, porque define um objetivo, o primeiro da época, mas todos os objetivos e troféus são importantes. Claro que não vamos aqui ignorar que uns são mais importantes que outros, claro que um [FC Porto] tem uma final e um título, mas o outro [Gil Vicente] tem a disputa de um jogo que é do objetivo mais importante do Benfica, que é o campeonato nacional."

O regresso de Gedson Fernandes

"Eu não conheço muito bem o Gedson. Os dois anos dele [no Benfica] foram os dois anos que eu estive fora. Foi emprestado ao Tottenham, não sei porquê, o que sei é que não joga no Tottenham e se há a possibilidade [de voltar ao Benfica], vou recebê-lo de mãos abertas."