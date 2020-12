Jorge Jesus: "A equipa já andava há alguns jogos 'a dar de avanço'. Hoje marcámos primeiro e controlámos o resultado como quisemos"

A análise ao jogo

"Em primeiro lugar, dar os parabéns aos jogadores pela vitória e ao Gil Vicente pelo excelente relvado que tem. Na primeira parte, fomos como temos sido sempre, tivemos algumas oportunidades de golo e boas jogadas que acabámos por não concretizar, o que faz com que o jogo dividido. O Gil Vicente sabia fechar os corredores quando a bola lá entrava, defensivamente esteve sempre bem organizada, como normalmente estão as equipas deste treinador [Ricardo Soares].

Na segunda parte ficou mais fácil contra 10, mas ainda apanhámos sustos já a ganhar 0-1. Na bola parada não se nota a diferença de teres menos um ou menos dois jogadores, tanto faz. Conheço o Lucas [Mineiro] do Brasil, é muito forte por cima, estava identificado e ele nos cantos criou-nos problemas. O Gil Vicente tem mérito, na bola parada vai fazer muitas equipas sofrer.

Foram mais três pontos, foi uma boa vitória, a equipa já andava há alguns jogos 'a dar de avanço', deixámos os adversários marcar primeiro e fomos à procura do prejuízo. Hoje marcámos primeiro e controlámos o resultado como quisemos, não fizemos mais do que a nossa obrigação."

Rafa, Otamendi e Gabriel fora dos convocados

"Como ficou o Chiquinho, o Todibo, o João Ferreira, também ficaram de fora. São opções, escolho 11 para jogar, 20 são convocados e ficam sempre uns seis ou sete de fora. E como sou eu que tomo opções, alguns ficam de fora."

Vem aí a Supertaça

"É verdade que as vitórias moralizam as equipas, ninguém fica moralizado sem vitórias. O Benfica tem vindo, jogo a jogo, a estar mais identificado com as ideias da equipa em termos defensivos e ofensivos. Hoje viu-se que, defensivamente, a equipa foi muito mais equilibrada do que nos outros jogos, porque mudámos os posicionamentos de alguns jogadores.

Mas achei o Gil Vicente uma equipa muito bem organizada, com um jogo muito agressivo, que te pode surpreender, mas estávamos preparados."