Gilberto: “Tenho o talento e o foco dentro de mim. Tenho de os pôr cá para fora”

TITULAR?

"Boa tarde, o André é um grande jogador, não é à toa que está há tanto tempo aqui. Por isso, é natural que toda a gente que venha para este lugar se sinta pressionado. Mas no Benfica ninguém se pode sentir titular absoluto".

A RIVALIDADE

"Acompanhamos no Brasil o futebol português. Conheço a equipa e conheço a história do FC Porto que, com o Benfica, é um dos clubes que tem ganho os títulos aqui em Portugal.

ADAPTAÇÃO

"Sim, o futebol é diferente. Para conseguir a adaptar-me à equipa tenho de ter a humildade para aprender todos os dias coisas novas. Mas também tenho o talento e o foco, coisas que já tenho dentro de mim, e que tenho de pôr cá para fora".

JORGE JESUS

Trabalhar com o Mister, para quem esteve no Brasil no passado, como eu, é uma grande honra. O que ele fez lá foi histórico e eu estou a aprender muito, a valorizar-me a cada dia que passa.