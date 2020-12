Pizzi testou positivo à covid-19 e falha Supertaça

Pizzi é baixa de última hora no Benfica para o jogo da Supertaça, na quarta-feira, frente ao FC Porto. O médio dos encarnados testou positivo à covid-19 e de acordo com informação divulgada pelos encarnados já abandonou o estágio da equipa, em Ílhavo, para regressar a Lisboa.

Além de Pizzi, a última bateria de testes à covid-19 revelou mais um positivo na comitiva. Trata-se de Tiago Pinto, diretor-geral do futebol do Benfica, que também já deixou o estágio. A Supertaça seria uma das últimas aparições de Tiago Pinto com a equipa, já que está de saída para a Roma.

A Supertaça Cândido de Oliveira disputa-se na quarta-feira, às 20h45, entre o Benfica e o FC Porto, no Estádio Municipal de Aveiro.