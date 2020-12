A autocrítica de Grimaldo: “Temos de ter mais personalidade”

O lateral espanhol foi particularmente contundente a propósito do jogo. Visivelmente desiludido, Grimaldo, que fez os três remates do Benfica e acabou substituído a alguns minutos do fim, pediu mais atitude. “Vamos agora lutar pelo campeonato, pela Europa League. Creio que se viu no campo que, afinal, o FC Porto… Tentámos ser agressivos, lutar com eles. Eles não tiveram muitas ocasiões e nós também não. Foi um jogo com poucas oportunidades. Temos de ter mais personalidade, tentar jogar o nosso jogo, creio que somos melhores do que isto.”