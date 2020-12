Jorge Jesus: “Tentei tudo, meti laterais no final que tentassem levar a bola para os nossos avançados, cruzar... Quem ganha, é melhor”

NO APROVEITAR É QUE ESTÁ O GANHO

“Este é um jogo único, é uma decisão e perdemos para o FC Porto. As duas partes foram equilibradas, mas os golos é que contam. A grande penalidade fez com que o FC Porto ficasse mais calma e a tentar o jogo direto no Marega. Na segunda-parte, o Benfica esteve muito melhor, criou oportunidades também, mas o FC Porto aproveitou as suas chances. Nos primeiros 15 minutos, temos duas saídas de dois contra um e não soubemos aproveitar, como aquela do Rafa. O FC Porto geriu o 1-0… Tentei tudo, meter laterais que tentassem levar a bola para os nossos avançados, cruzar… Mas o FC Porto, num bom contragolpe, marcou quando arriscámos tudo.”

QUEM É MELHOR?

“Esta final… o melhor é quem ganha. Penso que, durante a final, o Benfica teve melhores momentos que o FC Porto e não soube aproveitar. E o contrário aconteceu. Nas vantagens que tivemos, não soubemos aproveitar a vantagem. Isto tem a importância que tem - a importância do momento. O FC Porto foi mais eficaz e competitivo na primeira parte”